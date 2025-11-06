Litiga con la fidanzata perchè è geloso poi dà fuoco a tutta la casa: paura in Campania

Un grave incendio si è sviluppato nella notte al Rione Libertà, nel Beneventano, distruggendo completamente un appartamento posto al secondo piano di un palazzo: ad appiccare il fuoco sarebbe stato un uomo, di 34 anni, a seguito di una lite con la fidanzata, per motivi di gelosia.

Incendio nel Beneventano: casa in fiamme per gelosia

Il rogo si sarebbe sviluppato intorno alla mezzanotte, generando panico e caos nel vicinato. Molti residenti si sarebbero svegliati nel cuore della notte, raggiunti dal fumo che, in breve tempo, si sarebbe sprigionato in via Bonazzi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Benevento che hanno condotto in carcere D. C., il 34enne che risiedeva all’interno dell’appartamento con la sua fidanzata, una 32enne. Stando a quanto rende noto Il Mattino, alla base dell’incendio vi sarebbe una lite con la compagna, scattata per motivi di gelosia.

Sul tavolo dell’abitazione sarebbe stata ritrovata anche una frase intimidatoria scritta con un pennarello. Il 34enne è già destinatario di un obbligo di firma a seguito di una vicenda che, nello scorso agosto, lo ha visto coinvolto nel ritrovamento di una borsa contenente due fucili a canne mozze e 200 munizioni. Per la ragazza, invece, vi sarebbe un divieto di avvicinamento ad alcuni familiari.

Allertati dai vicini, i Vigili del Fuoco si sono precipitati sul posto per domare l’incendio. Al loro arrivo, tuttavia, in casa non c’era già più traccia dei due fidanzati. Le fiamme avrebbero distrutto l’appartamento in questione oltre a danneggiare parte dell’abitazione sovrastante. Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe appiccato il fuoco per poi scappare via, lascianod la porta aperta.