Maria Rosaria Boccia si ritira dalle Regionali: “Ho ricevuto un altro avviso di garanzia: sono ferita”

La candidata per la lista Dimensione Bandecchi alle elezioni regionali campane, l’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa al Consiglio regionale della Campania.

Boccia si ritira dalle Elezioni Regionali

La decisione, resa nota con una lettera al presidente del movimento, Stefano Bandecchi, è motivata dal fatto che lei stessa racconta: “Nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario”.

L’avviso di garanzia, come riportato sui principali quotidiani nazionali tra cui Repubblica, riguarda Boccia nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Roma per “interferenze illecite nella vita privata” della ex coppia formata dal precedente ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (anch’egli candidato alle Regionali per FdI) e dalla moglie.

In particolare, sarebbe stato sequestrato un file audio – diffuso dalla stessa Boccia sui social – con una conversazione privata tra Sangiuliano e la moglie, oggetto dell’inchiesta.

“Io travolta da un’ondata d’odio”

Nella missiva allo stesso Bandecchi, Boccia sottolinea di essere stata “travolta da un’ondata di odio mediatico e politico che ha deformato la mia immagine e minato la mia serenità. Ho pagato un prezzo altissimo in termini di salute fisica e mentale: notti insonni, stress costante, una condizione di profonda prostrazione che mi ha portata a un’invalidità fisica e persino a un’alopecia severa”, si legge ancora su Repubblica che ha riportato il testo integrale della lettera.

La scelta del ritiro viene presentata “non solo per me, ma soprattutto per la squadra e per tutti i candidati che stanno lavorando con dedizione e passione”. Boccia afferma di non voler che “le vicende personali che mi hanno travolta, e che nulla hanno a che vedere con la politica o con la mia onestà, possano in alcun modo offuscare il lavoro straordinario che stiamo portando avanti”.