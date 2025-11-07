Napoli trionfa in TV, Noi del Rione Sanità chiude con un boom di ascolti: quasi 3 milioni

Dopo il successo della scorsa settimana, anche la terza e ultima puntata di Noi del Rione Sanità ha vinto la gara degli ascolti: la fiction napoletana, ispirata al vissuto e alle opere di Padre Antonio Loffredo, si attesta ancora una volta come programma più visto della serata.

Noi del Rione Sanità: boom di ascolti per l’ultima puntata

La serie, ambientata a Napoli, con protagonista l’attore Carmine Recano, già volto noto di Mare Fuori, ha interessato 2.716.000 spettatori, conquistando il 17.78% di share e battendo la concorrenza. Al secondo posto Il Conte di Montecristo, su Canale 5, con 1.524.000 spettatori, pari al 12,86% di share.

Seguono Splendida Cornice su Rai 3 con 996.000 spettatori (share del 6,38%), Paradise City su Italia 1 con 899.000 spettatori (share del 4,94%), Ore 14 Sera su Rai 2 con 852.000 spettatori (share del 6,54%), Diritto e Rovescio su Rete 4 con 774.000 spettatori (share del 6,26%).

I tre episodi della serie sono visibili su Rai Play. La trama ruota attorno alla figura di Don Giuseppe Santoro (alter ego di padre Antonio Loffredo), interpretato da Carmine Recano, l’attore partenopeo divenuto noto al pubblico soprattutto per il suo ruolo del comandante Massimo in Mare Fuori.

L’intera fiction si lega all’impegno del sacerdote napoletano nel trasformare uno dei luoghi più difficili della città in un punto di riferimento per i giovani, ancorati ai valori della legalità e della solidarietà, impegnati nel preservare il grande patrimonio culturale del proprio quartiere.

Dal 2009, infatti, le Catacombe di San Gennaro sono state riaperte grazie all’opera di padre Antonio Loffredo. Ad oggi si tratta di uno dei luoghi più importanti del Cristianesimo nel Sud Italia, con 200 mila visitatori ogni anno. Attraverso il recupero e la riqualificazione di questo prestigioso sito, tanti giovani del Rione Sanità hanno trovato un posto di lavoro. Noi del Rione Sanità è la storia vera di un quartiere risorto dalle ceneri, grazie alla sua bellezza e al talento di chi ci è nato e cresciuto.