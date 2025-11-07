Nella magia del Natale riparte la Transiberiana d’Italia 2025: un itinerario che unisce Sulmona, Roccaraso e Campo di Giove in un viaggio tra le montagne innevate, i mercatini e i sapori locali d’Abruzzo. Un’esperienza da vivere per calarsi in un’atmosfera in stile Polar Express.

L’itinerario della Transiberiana d’Italia 2025: un intera giornata ai mercatini

Un viaggio innevato, nel cuore dell’Appennino a bordo di treni storici con l’atmosfera che riporta agli anni ’20/’30, con sedili in legno, oblò che incorniciano la neve e il rumore della rotaia che diventa una specie di metronomo.

L’itinerario propone partenze mattutine, con rientro nel pomeriggio, l’ideale per chi vuole passare mezza giornata tra stand artigianali, visite al borgo. Le tappe principali, attraversando le cinque miglia, includono borghi come Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro, un modo meraviglioso per scoprire le bellezze del Sud Italia. A partire da sabato 22 novembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026. Per ogni data, sono programmate due partenze giornaliere da Sulmona. Ogni partenza include due soste di circa tre ore ciascuna, per permettere ai visitatori di esplorare con calma i mercatini e l’atmosfera festosa dei borghi.

Transiberiana d’Italia – Panorama

Le tariffe e i pacchetti: come salire a bordo

Il biglietto per la Transiberiana Natalizia parte da 55 euro A/R, ma può variare a seconda della tratta e delle date. Per i bambini dai 4 ai 12 anni e gruppi familiari il prezzo è ridotto a 35 euro. L’acquisto avviene esclusivamente online sul sito Ferrovia dei Parchi, è consigliato prenotare in anticipo.

Sono disponibili anche pacchetti turistici per un’esperienza più completa che includono biglietto del treno storico, pernottamento in B&B o Hotel a Sulmona, Caramanico, Rivisondoli, Campo di Giove e Scanno, a partire da 179 euro, ma può variare a seconda della tratta e delle date.