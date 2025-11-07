Marito e moglie travolti in pieno da un’auto a Napoli: lui è in fin di vita in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Napoli, in zona Vomero, dove una coppia è stata investita in pieno da un’auto che percorreva via Simone Martini.

Vomero, coppia investita da un’auto: lui è in pericolo di vita

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, marito e moglie stavano attraversando sulle strisce pedonali quando la vettura li avrebbe travolti in pieno. Entrambi anziani, sono stati prontamente soccorsi dal conducente dell’auto che si sarebbe subito fermato per assisterli.

A riportare le lesioni più gravi sarebbe stato l’uomo, di 93 anni, che stava passeggiando in compagnia della moglie. Sarebbe stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso il più vicino ospedale dove attualmente è ricoverato in pericolo di vita.

Intanto, sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia della sezione Vomero che ha provveduto a sequestrare il veicolo coinvolto, revocando la patente di guida al conducente. Saranno le indagini a chiarire con esattezza la dinamica della vicenda e far luce su ulteriori aspetti legati all’incidente. Seguiranno aggiornamenti anche sulle condizioni di salute dell’uomo, al momento giudicate gravi.