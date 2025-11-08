Vesuvio Live

Sparatoria a Napoli, ragazzo di 18 anni colpito da uno sconosciuto: cosa è successo

Nov 08, 2025 - Veronica Ronza

Ospedale Pellegrini a Napoli

Sparatoria a Napoli, in zona “case nuove”, dove un ragazzo è stato ferito a colpi di pistola, rimanendo gravemente ferito alle gambe.

Sparatoria a Napoli: ferito un ragazzo

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, il giovane, 18enne e incensurato, si trovava in via Michelangelo Ciccone nei pressi di un circolo quando sarebbe stato avvicinato da un’altra persona, probabilmente sconosciuta.

Per motivi ancora da accertare, il ragazzo sarebbe stato colpito alle gambe, in particolare ai polpacci, con due colpi. Il 18enne è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Pellegrini dove è ricoverato in osservazione ma, pare, non sia in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia Stella per avviare le indagini del caso e ricostruire con chiarezza la dinamica della vicenda.

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre