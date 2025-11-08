È morto Vessicchio, direttore d’orchestra napoletano più amato d’Italia: “Improvvisa complicazione”

Lutto nel mondo della musica: si è spento oggi il maestro Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra originario di Napoli, morto all’età di 69 anni.

Morto Beppe Vessicchio: il direttore d’orchestra aveva 69 anni

Maestro della musica, arrangiatore, volto noto di Sanremo e altri programmi televisivi, Vessicchio è deceduto questo pomeriggio all’ospedale San Camillio di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa.

“Il maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi in rianimazione all’A.O San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata” – si legge nel bollettino diffuso dall’ospedale.

Beppe Vessicchio è nato a Napoli il 17 marzo del 1956. Grazie al suo talento si è fatto strada nel mondo della musica, arrivando a collaborare con i più grandi nomi della scena nazionale e internazionale, da Gino Paoli a Roberto Vecchioni passando per Zucchero e Ornella Vanoni.

Nel corso della sua carriera, ha partecipato per diverse edizioni al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra, vincendo per ben quattro volte: con gli Avion Travel nel 2000, con Alexia nel 2003, con Valerio Scanu nel 2010 e con Roberto Vecchioni nel 2011.

La presenza del direttore d’orchestra era diventata ormai un appuntamento fisso per il pubblico di Sanremo che proprio lo scorso anno, quando Vessicchio aveva annunciato la sua assenza, aveva accolto la notizia con dispiacere, spingendo alcuni utenti social a lanciare addirittura una “petizione” per riaverlo in puntata. Grande la sorpresa dei telespettatori quando proprio Fiorello aveva dato il benvenuto a Vessicchio all’esterno dell’Ariston, accompagnandolo sul palco per dirigere l’esibizione dei Jalisse.