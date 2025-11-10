Va al centro commerciale e all’improvviso accoltella l’amico di 14 anni: “Non so perché l’ho fatto”

Avrebbe aggredito l’amico con un coltello senza motivo, il 15enne che lo scorso sabato, all’interno del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, si sarebbe scagliato contro un 14enne, finito di corsa in ospedale.

Nola, colpisce l’amico con un coltello: “Non so perché”

Protagonisti dell’ennesima aggressione giovanile, due ragazzi, entrambi di Marigliano, cresciuti negli stessi luoghi e nella stessa palestra, dove periodicamente si incontrano per gli allenamenti. Nessun astio né litigio, nulla che facesse presagire ciò che sarebbe successo di lì a poco quel sabato sera.

I ragazzi sarebbero giunti al centro commerciale separatamente, per trascorrere la serata ognuno con il proprio gruppetto. Intorno alle 22:00, il 15enne avrebbe estratto un coltellino da campeggio, conficcandolo improvvisamente alla gamba dell’amico. Un colpo rapido e violento che ha scatenato il panico tra i presenti.

Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati dal papà della vittima, che hanno trasferito il ragazzo presso l’ospedale. Per fortuna il tutto si è risolto con una prognosi di dieci giorni. Intanto il 15enne, interrogato dalle forze dell’ordine, avrebbe dichiarato: “Non so perché l’ho fatto”. Non vi sarebbe stata nessuna offesa, né lite e neppure una rivalità pregressa tra i due.

Inoltre, avrebbe dichiarato di aver portato il coltello con sé, riponendolo in tasca, soltanto per gioco. Il 14enne ferito, dopo essere stato medicato, è stato dimesso ed è ritornato a casa.