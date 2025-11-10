È Milano la città più pericolosa d’Italia, Napoli migliora ancora: dove si trova nella classifica

Il Sole 24 Ore anche per il 2025 ha stilato l’Indice di Criminalità, una classifica annuale che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio, nell’anno precedente, in rapporto alla popolazione residente, offrendo una panoramica delle città più pericolose d’Italia: ancora una volta al primo posto si colloca Milano mentre Napoli continua a scalare posizioni in positivo.

Indice Criminalità 2025, Milano prima: dove si trova Napoli

Lo studio prende in esame i capoluoghi di provincia italiani e, tenendo conto del numero di denunce presentate, divise per tipologie di crimine, punta a stabilire quali sono le città più pericolose e quali, al contrario, quelle più sicure dal punto di vista della criminalità.

La classifica generale vede ancora una volta Milano in testa seguita, rispettivamente al secondo e terzo posto, da Firenze e Roma. A completare le prime 10 posizioni: Bologna, Rimini, Torino, Prato, Venezia, Livorno e Genova.

Napoli, che lo scorso anno occupava la 12esima posizione e negli scorsi anni si posizionava al nono posto, scala ancora di un posto, attestandosi alla 13esima posizione in classifica. La città partenopea, dunque, retrocede, mostrando un miglioramento e connotandosi come centro più sicuro di alcune delle grandi città del Nord.

A chiudere la classifica, inoltre, c’è un’altra città della Campania: si tratta di Benevento che conquista la 104esima posizione, distinguendosi per il basso indice di criminalità insieme alle altre due ultime località dello studio, Potenza e Oristano (con il 105esimo e 106esimo posto).

“A destare maggiore preoccupazione è l’analisi geografica del crimine, che mette in luce una crescente concentrazione dei fenomeni criminali nelle grandi città. Sette delle 14 città metropolitane entrano nella top ten dei territori con più delitti denunciati all’autorità giudiziaria ogni 100mila abitanti, individuati dall’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore. Cresce, infatti, il peso di queste aree ad alta densità sul volume totale degli illeciti: il 47,9% dei crimini nel 2024 è stato rilevato nelle 14 città metropolitane, un’incidenza in netto aumento negli ultimi anni rispetto ad una media del 44% – praticamente stabile – tra il 2009 e il 2019″ – si legge all’interno del report del Sole 24 Ore.

“In particolare a Milano, Roma e Firenze – sul podio dell’Indice della Criminalità – si concerta il 23,5% dei reati rilevati. A Milano e Roma, più nel dettaglio, uno su cinque. Tra le prime dieci province per reati in rapporto agli abitanti, si incontrano anche Bologna, Torino, Venezia e Genova“.