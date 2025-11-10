Napoli in TV, show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Da Emma a Ramazzotti: gli ospiti

Il celebre cantante napoletano Gigi D’Alessio torna in TV mercoledì 12 novembre 2025 insieme a Vanessa Incontrada con Gigi e Vanessa Insieme, il nuovo show, suddiviso in tre serate, che andrà in onda su Canale 5.

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada in TV: quando e ospiti

Colleghi e grandi amici nella vita, l’artista partenopeo e l’attrice spagnola tornano a condividere il palco per regalare agli spettatori un vero e proprio viaggio fatto di musica ed emozioni. Nel corso delle tre serate accoglieranno in studio alcuni degli artisti e personaggi televisivi più amati di sempre.

In particolare, stando alle prime anticipazioni, la prima serata vedrà la partecipazione di Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Eros Ramazzotti, Claudio Santamaria, Giorgio Panariello, Emma e Stash. I protagonisti, al momento, non hanno voluto svelare altri particolari.

“Posso dire pochissimo. Intanto per la sigla di apertura, che non vi anticipiamo, sto convincendo Gigi a ballare. Poi avremo ospiti, sketch con loro, tanta musica. Si canterà e si ballerà” – ha dichiarato la Incontrada in un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni.

D’Alessio ha aggiunto: “Avete presente una casa? Noi siamo i padroni e la porta è sempre aperta. Vengono a trovarci alcuni ospiti per divertirsi, fare cose assieme e vivere nuove esperienze”.