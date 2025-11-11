Aprono due nuovi grandi parcheggi a Napoli, aperti H24: dove e costi

Aprono ufficialmente al pubblico da oggi, 11 novembre 2025, due nuovi parcheggi in zona Bagnoli, via Coroglio, a Napoli. Saranno gestiti da ANM e resteranno aperti h24.

Napoli, aprono 2 parcheggi ANM a Bagnoli: dove e costi

Il primo parcheggio, di circa 2.500 metri quadrati, è situato nel piazzale adiacente al Pontile Nord, con accesso da via Coroglio, di proprietà demaniale e Invitalia, consegnato attualmente al Comune. Il secondo parcheggio, di proprietà comunale, di 2.300 metri quadrati, è situato accanto allo Sbarcatoio Nisida.

I parcheggi, rispettivamente con 112 e 86 posti auto, saranno gestiti da Anm, società in house del Comune e saranno sempre aperti. Sono stati fortemente voluti e finanziati dal Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nell’ambito del più ampio programma di riqualificazione e rigenerazione urbana (Praru), sia per valorizzare aree finora inutilizzate ma anche per soddisfare la crescente domanda di aree di sosta nella zona, oltre che per migliorare le condizioni di degrado esistenti con una serie di interventi migliorativi dell’area, come l’illuminazione, la ripavimentazione, un sistema di trattamento delle acque piovane e nuovi elementi di arredo urbano.

Il tutto in una logica di piano della mobilità comunque connesso alla trasformazione dell’area in previsione del grande evento della Coppa America. Le tariffe, sia per i feriali che per i festivi, sono le seguenti: dalle ore 06:00 – alle 20:00 per ogni ora o frazione 1,00 €; dalle ore 20:00 alle 06:00 per ogni ora e frazione 2,00 €. Non sono previsti abbonamenti.