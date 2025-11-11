Sciopero dei trasporti a Napoli, si ferma la Circumvesuviana per 24 ore: le corse garantite

L’EAV ha annunciato un nuovo sciopero dei trasporti che interesserà la linea Circumvesuviana per l’intera giornata di mercoledì 12 novembre 2025.

EAV, sciopero Circumvesuviana di 24 ore mercoledì 12 novembre

L’azione di sciopero aziendale, della durata di 24 ore, è stata proclamata dalla O.S. CONFAIL ed interesserò soltanto il personale viaggiante delle linee vesuviane. La motivazione si lega ad alcune problematiche di organizzazione aziendale.

Durante l’ultima proclamazione di sciopero delle citata O.S., la percentuale di adesione è stata del 29,90% (sciopero di 4 ore del 13/10/2025). Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Di seguito vengono elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle fasce di garanzia.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (fascia operatività 5:30 – 8.30):

da Napoli per

Sorrento 08:05

Poggiomarino 08:14

Sarno 08:10

Torre Annunziata 08:26 diretto

Da Volla per Baiano 8:00

per Napoli da

Sorrento 08:14

Poggiomarino 08:18

Sarno 08:26

Torre Annunziata 08:44

Da Baiano per Volla 8:00

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (fascia operatività 16:30 – 19:30)

da Napoli per

Sorrento 17:05

Poggiomarino 16:38

Torre Annunziata 16:45

Sarno 16:34

Da Volla per Baiano 17:00

per Napoli da

Sorrento 16:38

Poggiomarino 16:42

Sarno 16:50

Torre Annunziata 16:57

Da Baiano per Volla 17:00

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (fascia operatività 16:30-19:30):

da Napoli per

Sorrento 19:29

Poggiomarino 19:02

Sarno 18:58

Torre Annunziata 19:09

Da Volla per Baiano 19:00

per Napoli da