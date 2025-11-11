Vesuvio Live

Sciopero dei trasporti a Napoli, si ferma la Circumvesuviana per 24 ore: le corse garantite

Nov 11, 2025 - Veronica Ronza

L’EAV ha annunciato un nuovo sciopero dei trasporti che interesserà la linea Circumvesuviana per l’intera giornata di mercoledì 12 novembre 2025.

EAV, sciopero Circumvesuviana di 24 ore mercoledì 12 novembre

L’azione di sciopero aziendale, della durata di 24 ore, è stata proclamata dalla O.S. CONFAIL ed interesserò soltanto il personale viaggiante delle linee vesuviane. La motivazione si lega ad alcune problematiche di organizzazione aziendale.

Durante l’ultima proclamazione di sciopero delle citata O.S., la percentuale di adesione è stata del 29,90% (sciopero di 4 ore del 13/10/2025). Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Di seguito vengono elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle fasce di garanzia.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (fascia operatività 5:30 – 8.30):

da Napoli per

  • Sorrento                     08:05
  • Poggiomarino           08:14
  • Sarno                          08:10
  • Torre Annunziata     08:26 diretto
  • Da Volla per Baiano   8:00

per Napoli da

  • Sorrento                     08:14
  • Poggiomarino           08:18
  • Sarno                         08:26
  • Torre Annunziata    08:44
  • Da Baiano per Volla 8:00

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (fascia operatività 16:30 – 19:30)

da Napoli per

  • Sorrento                    17:05
  • Poggiomarino          16:38
  • Torre Annunziata   16:45
  • Sarno                          16:34
  • Da Volla per Baiano 17:00

per Napoli da

  • Sorrento                    16:38
  • Poggiomarino          16:42
  • Sarno                         16:50
  • Torre Annunziata    16:57
  • Da Baiano per Volla 17:00

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (fascia operatività 16:30-19:30):

da Napoli per       

  • Sorrento                   19:29
  • Poggiomarino          19:02
  • Sarno                         18:58
  • Torre Annunziata    19:09
  • Da Volla per Baiano 19:00

per Napoli da

  • Sorrento                    19:02
  • Poggiomarino          18:30
  • Sarno                         19:14
  • Torre Annunziata    19:21
  • Da Baiano per Volla 19:00.

Veronica Ronza
