Paura nel Napoletano: a 15 anni muniti di pistola, sparano in strada contro un uomo

Una sparatoria si è verificata a Quarto, nel Napoletano, dove due ragazzi di 15 anni sono stati arrestati per aver esploso una serie di colpi in strada, contro un uomo.

Sparatoria a Quarto: arrestati 2 ragazzi di 15 anni

Due spari sono stati chiaramente avvertiti intorno alle ore 21:30, in una zona poco distante da via Limata. Un uomo avrebbe visto tutto, ritenendo che quei proiettili, esplosi in due occasioni distinte a distanza di pochi minuti, fossero rivolti a lui.

Di qui la chiamata al 112 e l’arrivo dei carabinieri della tenenza di Quarto che, dopo aver raccolto la testimonianza del testimone, attraverso la centrale operativa hanno diramato le ricerche di due giovani in sella ad uno scooter bianco.

Le pattuglie sul territorio riescono ad intercettare il veicolo ma, dopo un pericoloso inseguimento nelle strade trafficate del centro, ne perdono le tracce. Grazie all’analisi delle telecamere installate lungo il percorso di fuga e alle testimonianze dei presenti, i carabinieri seguono le tracce dei fuggitivi e li rintracciano nelle rispettive case.

I militari hanno recuperato l’arma, una pistola a salve senza tappo rosso, gettata tra i rifiuti di un cassonetto, e individuano lo scooter utilizzato per la fuga. I minori arrestati, entrambi 15enni, sono finiti in manette per concorso in resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto d’armi ed esplosioni pericolose. Sono poi stati trasferiti nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.