Malore improvviso mentre guida, paura nel Napoletano: si è schiantato contro un negozio

Nov 12, 2025 - Veronica Ronza

Incidente a Pompei

Attimi di panico a Pompei dove, nella tarda serata di ieri, un uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava alla guida della sua auto, schiantandosi contro la facciata di un negozio.

Malore improvviso in auto: paura a Pompei

Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe avvertito un malore, probabilmente un infarto, perdendo il controllo del veicolo e finendo contro un esercizio commerciale della periferia cittadina. Per fortuna non si registrano feriti, solo danni all’edificio.

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari e gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto ad estrarre l’anziano dalle lamiere. L’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.

“Paura a Pompei. Nella tarda serata di ieri, un anziano al volante è stato colpito da malore ed è finito con l’auto in un esercizio commerciale della periferia cittadina, causando, per fortuna, solo danni ingenti e nessun ferito. Gli operatori sanitari e gli uomini della polizia municipale, alle dipendenze del colonnello Gaetano Petrocelli, hanno impiegato molto tempo per estrarre l’anziano dalle lamiere” – si legge nella nota del sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio.

Trasportato in ospedale è stato ritenuto dai sanitari non in pericolo di vita. Dalle testimonianze raccolte, e dagli accertamenti effettuati dalla polizia municipale sulla scena del sinistro, la causa presunta sarebbe addebitabile ad un malore improvviso che avrebbe fatto perdere al conducente il controllo del veicolo. Plauso del sindaco Carmine Lo Sapio agli agenti della polizia municipale”.

