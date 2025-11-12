Lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada non andrà più in onda stasera: i motivi

Slitta la messa in onda di Gigi e Vanessa Insieme, il nuovo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che, contrariamente a quanto inizialmente annunciato, sarà trasmesso la prossima settimana e non questa sera.

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: lo show non ci sarà stasera

La prima puntata dello spettacolo che vedrà protagonisti il cantante napoletano e l’attrice spagnola non debutterà mercoledì 12 novembre, bensì il 19 novembre, sempre su Canale 5. Una decisione last minute presa da Mediaset per motivi non specificati.

E’ probabile, tuttavia, che la scelta sia da collegare ad una strategia di visibilità: il match tra Sinner e il tennista tedesco Zverev avrebbe potuto far desistere parte dei telespettatori, probabilmente interessati anche al nuovo show della coppia di amici e colleghi. L’intento sarebbe quello di sfruttare al massimo le potenzialità, in termini di audience, di un programma ipoteticamente forte.

La programmazione televisiva aggiornata segnala, intanto, al posto di Gigi e Vanessa Insieme, la messa in onda della fiction turca La Notte del Cuore. L’esordio dello show di D’Alessio e la Incontrada è ufficialmente slittato a mercoledì 19 novembre, per poi ritornare nelle settimane successive con altre due serate.

Stando alle prime anticipazioni, la prima serata vedrà la partecipazione di Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Eros Ramazzotti, Claudio Santamaria, Giorgio Panariello, Emma e Stash. I protagonisti, al momento, non hanno voluto svelare altri particolari.