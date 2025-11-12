Momenti di paura questa mattina a Sorrento, dove un edificio scolastico del centro è stato evacuato a causa di una fuga di gas. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno presso un plesso dell’istituto “Torquato Tasso”, dopo che alcuni addetti scolastici hanno avvertito un forte odore proveniente dalle cucine situate nel seminterrato.

Immediatamente è stato attivato il protocollo di sicurezza e gli alunni, accompagnati dai docenti, hanno lasciato l’edificio in modo ordinato e senza alcun problema. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, che hanno individuato l’origine della perdita proprio nelle cucine.

L’impianto dovrà ora essere sottoposto a riparazioni. In via precauzionale, il servizio mensa sarà sospeso per la giornata di domani, mentre tutte le altre attività scolastiche, comprese le lezioni, si svolgeranno regolarmente.