Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 61 anni, residente ad Acerra e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti del commissariato di Acerra sono intervenuti in un’abitazione dopo la segnalazione di una lite domestica. Sul posto, una donna in evidente stato di agitazione ha chiesto aiuto ai poliziotti, indicando il marito come responsabile di un’aggressione fisica avvenuta poco prima. La vittima ha riferito che episodi simili si erano già verificati in passato.

Alla luce dei fatti e delle testimonianze raccolte, l’uomo è stato tratto in arresto.