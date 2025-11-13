Tragedia in Campania, 12enne esce dall’aula per andare al bagno e non torna più: è morta

Tragedia in una scuola di Marcianise, in provincia di Caserta, dove questa mattina una ragazza di 12 anni è morta dopo essere precipitata da un’altezza di circa dieci metri.

La giovane, che frequentava la seconda media, stando a quanto rende noto Il Corriere, avrebbe chiesto alla professoressa di uscire dall’aula per andare in bagno. Avrebbe percorso poi il corridoio principale per raggiungere le scale di emergenza situate sul retro dell’edificio scolastico. Pare che prima di allontanarsi, avrebbe lasciato un bigliettino sul suo banco, e non sarebbe più rientrata.

La studentessa sarebbe precipitata nel vuoto, perdendo la vita sul colpo. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato poco dopo, riverso sull’asfalto. Sarebbero stati i presenti a lanciare l’allarme ma, nonostante l’arrivo immediato del 118, purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

All’interno dell’istituto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza l’area e stanno effettuando i rilievi del caso per dare il via alle indagini che forniranno una ricostruzione esatta dell’accaduto. Al momento l’ipotesi principale resta quella di un gesto volontario.

Sono stati convocati anche i genitori della ragazza, attualmente sotto choc, assistiti dal personale sanitario e dagli psicologi. Gli alunni, intanto, sono stati trattenuti in classe in attesa dell’allestimento di un percorso alternativo per garantire un’uscita in sicurezza, lontano dal luogo della tragedia.

Gli agenti stanno ascoltando le versioni di preside e docenti. Presenti anche il sindaco con il vice e alcuni assessori.