Leonardo morto a scuola a 2 anni, dal laccio della felpa al malore della maestra: cosa è successo

Si chiamava Leonardo il bambino di appena 2 anni morto mentre giocava nel cortile dell’asilo di Soci, frazione di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo una ricostruzione aggiornata sarebbe stato il laccio della felpa a soffocarlo.

Tragedia nell’asilo di Arezzo: come è morto il bambino di 2 anni

Una tranquilla mattinata scolastica che si sarebbe trasformata in tragedia nel giro di pochi attimi quando Leonardo, che si trovava nel giardino della scuola con gli insegnanti e i compagni di classe, sarebbe rimasto impigliato con il laccio della felpa nel ramo di una siepe. Come rende noto Il Mattino, sarebbe stato proprio il laccetto dell’indumento a stringergli il collo fino a bloccarne il respiro.

Una delle maestre avrebbe lanciato l’allarme, richiamando l’attenzione dell’intero personale che si sarebbe precipitato verso il bambino. La stessa insegnante, poi, sarebbe stata colpita da un malore per lo schianto, finendo in ospedale per una crisi di ansia.

Per Leonardo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei sanitari, nonostante gli svariati tentativi di rianimazione, il piccolo era già deceduto. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, segnando per sempre la vita della famiglia del bambino.

I carabinieri della compagnia di Bibbiena hanno avviato un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Sono stati ascoltati gli insegnanti e gli operatori presenti al momento. Bisognerà capire se la tragedia, con adeguata sorveglianza, poteva essere evitata oppure se si sia trattato di un fatale incidente avvenuto in maniera imprevedibile e fulminante.