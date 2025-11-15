Lite in strada nel Napoletano finisce nel sangue: scende dall’auto, lo accoltella e scappa

Lite in strada degenera in violenza a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove un uomo è stato ferito con un oggetto tagliente al braccio e all’addome.

Lite in strada a Giugliano: un uomo finisce in ospedale

L’aggressione si è verificata intorno alle 18:00 in via Palumbo dove un auto e una bici elettrica stavano percorrendo lo stesso senso di marcia. Arrivati al civico 24, i veicoli si sono fermati e i due conducenti hanno iniziato a discutere.

Il centauro avrebbe preso qualcosa dalle tasche del giubbino ma sarebbe stato il conducente dell’auto a impugnare un taglierino dalla punta di diamante (di quelli utilizzati per sezionare le piastrelle) colpendo il rivale. Due violente coltellate con un taglierino, una al braccio e una all’addome.

La vittima, così come la bici, sarebbe finita sull’asfalto mentre l’aggressore si sarebbe dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano che, analizzate le immagini, sono riusciti a risalire al numero di targa, rintracciando l’uomo immortalato dalle telecamere. All’interno del suo appartamento è stata ritrovata anche l’arma utilizzata.

L’uomo, P.S., di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. La vittima è ricoverata in prognosi riservata presso l’Ospedale San Giuliano. Ancora non è stata chiarita la motivazione scatenante della lite.