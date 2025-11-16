Vesuvio Live

VIDEO/ Elezioni 2025, Granato a Torre del Greco: “Noi l’alternativa ai blocchi di potere”

Nov 16, 2025 - Giuseppe Mennella

A Torre del Greco approda Giuliano Granato, candidato presidente alle prossime elezioni regionali con Campania Popolare: una lista che si presenta come alternativa tanto al centrosinistra quanto alla destra.

Un arrivo in città che porta con sé un messaggio chiaro: rompere l’equilibrio di potere che, secondo Granato, ha reso indistinguibili i due poli tradizionali.

Il programma di Granato e di Campania Popolare

“«”Campania popolare ha l’obiettivo di sfidare un sistema di potere che è trasversale alle destre e al centrosinistra” esordisce Granato, ricordando i passaggi di campo di figure come Cesaro e Zannini per evidenziare l’assenza di reale discontinuità.

La sua proposta, spiegata ai microfoni di Vesuviolive.it prima dell’intervento in piazza Santa Croce a Torre del Greco parte dal lavoro e dalla sanità.

Due fronti che definisce urgenti: “La nostra gente non sia più costretta a scappare da questa terra“, spiega. La ricetta passa per un salario minimo di 10 euro, una rete sanitaria territoriale forte e pubblica, personale vicino ai cittadini e meno investimenti concentrati solo nei grandi ospedali: “Quando sei costretto ad aspettare 9, 12, 15 mesi per una visita non puoi aspettare, devi andare via“.

Cori da “stadio” ai comizi della destra: “Si vergognassero, hanno i richiami al Duce nei loro simboli”

Non manca una riflessione simbolica, dopo le polemiche nate da cori e slogan anticomunisti: “Siamo orgogliosi dei simboli che sono nel gruppo di Campania Popolare“, ribadisce Granato.

Un riferimento diretto alla scelta di inserire falce e martello in lista sia con il PCI che con Rifondazione: “Per quale motivo dovremmo vergognarci noi? Si vergognassero loro che fanno richiami al Duce ed al fascismo. Andassero a fare i buffoni da qualche altra parte che in questa terra già ne abbiamo visti troppi“. Rivendica i meriti storici del movimento comunista nelle conquiste sociali e civili, contrapponendoli alla presenza, definita “senza pudore”, della fiamma tricolore nei simboli della destra.

Sondaggi, Granato terzo: “Ma saremo la ‘vera’ opposizione”

Guardando ai sondaggi, si prevede per Campania Popolare un ruolo di terza forza ma Granato rilancia: “In realtà Campania Popolare è la seconda forza, perché destre e centrosinistra sono espressione dell’identico blocco di potere“.

L’obiettivo, secondo Granato, è portare in Consiglio regionale un’opposizione autentica, dopo anni che, ricorda il candidato, figure elette per contestare il sistema sono finite rapidamente nella maggioranza. “Un piede dentro le istituzioni e mille piedi fuori“, sintetizza Granato, spiegando la volontà di mantenere un controllo popolare costante, tanto nelle strade quanto nei palazzi.

elezioni Elezioni Regionali potere al popolo
Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano