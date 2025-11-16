VIDEO/ Elezioni 2025, Granato a Torre del Greco: “Noi l’alternativa ai blocchi di potere”

A Torre del Greco approda Giuliano Granato, candidato presidente alle prossime elezioni regionali con Campania Popolare: una lista che si presenta come alternativa tanto al centrosinistra quanto alla destra.

Un arrivo in città che porta con sé un messaggio chiaro: rompere l’equilibrio di potere che, secondo Granato, ha reso indistinguibili i due poli tradizionali.

Il programma di Granato e di Campania Popolare

“«”Campania popolare ha l’obiettivo di sfidare un sistema di potere che è trasversale alle destre e al centrosinistra” esordisce Granato, ricordando i passaggi di campo di figure come Cesaro e Zannini per evidenziare l’assenza di reale discontinuità.

La sua proposta, spiegata ai microfoni di Vesuviolive.it prima dell’intervento in piazza Santa Croce a Torre del Greco parte dal lavoro e dalla sanità.

Due fronti che definisce urgenti: “La nostra gente non sia più costretta a scappare da questa terra“, spiega. La ricetta passa per un salario minimo di 10 euro, una rete sanitaria territoriale forte e pubblica, personale vicino ai cittadini e meno investimenti concentrati solo nei grandi ospedali: “Quando sei costretto ad aspettare 9, 12, 15 mesi per una visita non puoi aspettare, devi andare via“.

Cori da “stadio” ai comizi della destra: “Si vergognassero, hanno i richiami al Duce nei loro simboli”

Non manca una riflessione simbolica, dopo le polemiche nate da cori e slogan anticomunisti: “Siamo orgogliosi dei simboli che sono nel gruppo di Campania Popolare“, ribadisce Granato.

Un riferimento diretto alla scelta di inserire falce e martello in lista sia con il PCI che con Rifondazione: “Per quale motivo dovremmo vergognarci noi? Si vergognassero loro che fanno richiami al Duce ed al fascismo. Andassero a fare i buffoni da qualche altra parte che in questa terra già ne abbiamo visti troppi“. Rivendica i meriti storici del movimento comunista nelle conquiste sociali e civili, contrapponendoli alla presenza, definita “senza pudore”, della fiamma tricolore nei simboli della destra.

Sondaggi, Granato terzo: “Ma saremo la ‘vera’ opposizione”

Guardando ai sondaggi, si prevede per Campania Popolare un ruolo di terza forza ma Granato rilancia: “In realtà Campania Popolare è la seconda forza, perché destre e centrosinistra sono espressione dell’identico blocco di potere“.

L’obiettivo, secondo Granato, è portare in Consiglio regionale un’opposizione autentica, dopo anni che, ricorda il candidato, figure elette per contestare il sistema sono finite rapidamente nella maggioranza. “Un piede dentro le istituzioni e mille piedi fuori“, sintetizza Granato, spiegando la volontà di mantenere un controllo popolare costante, tanto nelle strade quanto nei palazzi.