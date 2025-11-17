Tampona un’auto con violenza e scappa via, Tina è morta sul colpo: ci sono 3 feriti

Tragedia sulla Domitiana, nel Casertano, dove a seguito di un incidente è deceduta Tina Spatarella, una docente che insegnava a Sant’Antimo (Napoli), morta all’età di 61 anni.

Incidente sulla Domitiana: è morta una donna

Lo schianto si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla strada statale 7Quater, nei pressi dello svincolo di Villa Literno. Stando a quanto accertato dalla polizia stradale di Caserta, la donna si trovava a bordo di un’auto con altre tre persone quando improvvisamente un pirata della strada avrebbe tamponato con violenza la vettura.

Subito dopo l’impatto, si sarebbe poi dato alla fuga e al momento risulta ancora ricercato. L’auto si sarebbe schiantata contro il guard-rail, stroncando la vita dell’insegnante sul colpo. All’arrivo dei soccorritori, infatti, per Tina non ci sarebbe stato più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ferite anche le altre tre persone che si trovavano in compagnia della vittima. Tutte sono state trasportate in ospedale ma non si hanno notizie sulle loro condizioni. Intanto la polizia sta indagando sul caso, raccogliendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al conducente dell’altra vettura coinvolta.

“L’intera comunità santantimese si unisce al dolore della famiglia della docente Tina Spatarella e a quello dell’istituto comprensivo Don Milani/Pestalozzi per la tragica e prematura scomparsa dell’amata maestra. Che la terra ti sia lieve” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Massimo Buonanno.