Masse gelide in arrivo dal Nord Europa, inverno in anticipo e tanto freddo: da quando

Stando alle previsioni meteo è in arrivo la prima vera ondata di freddo che catapulterà l’intero paese in un’atmosfera tipicamente invernale.

Meteo, arriva il freddo: ecco quando

Secondo le stime de Il Meteo, dopo un periodo altalenante, che ha alternato piogge e giornate soleggiate, ben presto il freddo prenderà il sopravvento, catapultando l’Italia intera nella stagione invernale.

Già nel corso del weekend trascorso, Nord e Centro hanno registrato un primo calo delle temperature, dovuto anche all’arrivo del maltempo. Un più evidente cambiamento sul fronte termico, tuttavia, si farà sentire a partire da martedì 18 novembre quando una massa d’aria gelida proveniente dal Nord Europa, raggiungerà il paese, causando un netto calo termico.

Il freddo si farà sentire, in una prima fase, soprattutto al Settentrione, per poi estendersi man mano sul versante adriatico raggiungendo, infine, il Sud. In particolare dalla notte di mercoledì 19 novembre, il freddo si farà ancor più pungente, sfociando nelle prime gelate al Nord, anche in pianura. Anche al Centro e in buona parte del Sud si registrerà un calo termico, soprattutto durante il giorno.

Da venerdì 21 novembre è atteso un ulteriore peggioramento con l’avanzata di un vortice ciclonico, carico di aria fredda, che darà il via ad una nuova fase di maltempo intenso, con venti forti e precipitazioni diffuse. Un periodo di instabilità che farà calare ulteriormente le temperature generando anche possibili nevicate a bassa quota.

Questa nuova parentesi invernale potrebbe rivelarsi passeggera oppure caratterizzare anche le ultime settimane del mese. Vista la distanza temporale, tuttavia, è necessario attendere nuovi aggiornamenti per stabilire l’evoluzione del quadro climatico.