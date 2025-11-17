Dramma in Campania, a 14 anni cade improvvisamente dal terrazzo di casa: cosa è successo

Ore di apprensione a Roccadaspide, in provincia di Salerno, per un ragazzo di 14 anni che questa mattina sarebbe precipitato dal terrazzo di casa, finendo in codice rosso in ospedale.

Roccadaspide, ragazzo di 14 anni precipita dal terrazzo di casa

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il 14enne si trovava sul terrazzo della sua abitazione, a Bellosguardo, quando improvvisamente sarebbe precipitato, facendo un volo di diversi metri di altezza. La dinamica della vicenda è ancora in corso di ricostruzione ma al momento pare che sia esclusa la pista del gesto volontario. Gli inquirenti propendono per una caduta accidentale, ipotesi attualmente al vaglio e tutta da confermare.

Sarebbero stati alcuni residenti a lanciare l’allarme, avendo assistito alla raccapricciante scena. Il giovane sarebbe stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Roccadaspide. Avrebbe riportato traumi importanti soprattutto agli arti inferiori ma non trapelano ulteriori notizie sulle sue condizioni.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini che chiariranno l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto la notizia sta circolando in paese, gettando nello sconforto l’intera comunità.