Maltempo nel Napoletano, si apre una voragine in strada: auto inghiottite nel vuoto

Un tratto di strada ha ceduto improvvisamente questa mattina, aprendo una profonda voragine, nel tratto interessato dai cantieri del collettore fognario tra Melito, Sant’Antimo e Giugliano, a causa del maltempo che, dalle prime ore del mattino, ha colpito il Napoletano.

Maltempo nel Napoletano: voragine tra Melito e Giugliano

A seguito delle intense precipitazioni registrate, una pericolosa voragine si è aperta sulla via Appia, creando non pochi disagi agli automobilisti in transito. Testimonianze dirette indicano che il crollo ha colto di sorpresa il traffico veicolare, inghiottendo nel vuoto almeno quattro autovetture e mettendo a repentaglio la vita dei conducenti.

Il cedimento si è verificato in un’area dove i lavori, durati circa tre anni, avrebbero dovuto garantire la messa in sicurezza del sistema fognario. A sollevare interrogativi immediati sulla solidità e qualità delle opere infrastrutturali appena completate, è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Dopo circa tre anni di lavori e disagi, è bastato un po’ di maltempo per far crollare tutto” – hanno dichiarato il deputato Borrelli e Carlo Ceparano, esponente di Europa Verde, che più volte hanno effettuato blitz sui cantieri.

“Non si tratta di una calamità naturale inattesa, ma della drammatica conseguenza di opere palesemente inadatte a fronteggiare gli eventi climatici di questo tipo. La fragilità di questo tratto stradale, subito dopo la conclusione dei lavori, è un fallimento e un rischio mortale per i cittadini”.

I due esponenti verdi chiedono l’immediato intervento della Procura della Repubblica per accertare la qualità dei lavori, la lentezza esasperante e le responsabilità che hanno portato a questa strage sfiorata: “È urgente una verifica su tutte le aree del collettore prima che si verifichino altri crolli.”