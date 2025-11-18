Ragazza di 15 anni precipita dal balcone di casa e urta la cancellata: è all’Ospedale del Mare

Tragedia nella serata di ieri ad Aversa, nel Casertano, dove una ragazza di 15 anni sarebbe precipitata dal balcone della sua abitazione finendo all’Ospedale del Mare di Napoli, in gravi condizioni.

Aversa, ragazza di 15 anni precipitata dal balcone: è grave

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la giovane si trovava sul balcone del suo appartamento, situato in via Michelangelo, quando improvvisamente sarebbe caduta. Prima di schiantarsi al suolo, avrebbe urtato contro la cancellata del parco.

Le sue condizioni sarebbero apparse fin da subito gravi. Attualmente è ricoverata presso la rianimazione dell’Ospedale del Mare di Napoli ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica della vicenda. Sul posto sono giunti gli agenti delle forze dell’ordine per avviare i rilievi del caso e ricostruire con esattezza l’accaduto.

Un simile episodio si è verificato nella mattinata di ieri a Roccadaspide, nel Salernitano, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal terrazzo di casa, facendo un volo di diversi metri. La dinamica della vicenda è ancora in corso di ricostruzione ma al momento pare che sia esclusa la pista del gesto volontario. Gli inquirenti propendono per una caduta accidentale, ipotesi attualmente al vaglio e tutta da confermare.

Sarebbero stati alcuni residenti a lanciare l’allarme, avendo assistito alla raccapricciante scena. Il giovane sarebbe stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Roccadaspide. Avrebbe riportato traumi importanti soprattutto agli arti inferiori ma non trapelano ulteriori notizie sulle sue condizioni.