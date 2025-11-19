Maltempo nel Napoletano, l’acqua copre le auto fino al tetto: 6 persone salvate, una è incinta

A seguito del maltempo che ha colpito ieri il Napoletano, sei persone, rimaste intrappolate nelle loro auto a causa di un pericoloso allagamento che si è formato a Villaricca, sono state salvate dai carabinieri di Marano.

Maltempo, allagamento a Villaricca: sei persone salvate

Stando a quanto rende noto l’Ansa, in via Roma, all’altezza del cosiddetto “Ponte di Surriento”, l’acqua avrebbe superato il metro e sessanta, arrivando a coprire le auto fino al tetto. Sul posto sono giunti i militari dell’arma accompagnati dai Vigili del Fuoco che hanno estratto dai veicoli ben sei persone tra cui due anziani, una donna incinta e due minorenni.

Sempre nella giornata di ieri, un tratto di strada avrebbe ceduto improvvisamente, aprendo una profonda voragine, nel tratto interessato dai cantieri del collettore fognario tra Melito, Sant’Antimo e Giugliano, sulla via Appia.

Testimonianze dirette indicano che il crollo ha colto di sorpresa il traffico veicolare, inghiottendo nel vuoto almeno quattro autovetture e mettendo a repentaglio la vita dei conducenti. Il cedimento si è verificato in un’area dove i lavori, durati circa tre anni, avrebbero dovuto garantire la messa in sicurezza del sistema fognario. A sollevare interrogativi immediati sulla solidità e qualità delle opere infrastrutturali appena completate, è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli.