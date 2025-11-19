“Correte, ho ucciso mia sorella”, la tragedia nel Napoletano: il corpo privo di vita in casa

Tragedia a San Paolo Bel Sito, a Nola (Napoli), dove nel pomeriggio di oggi un uomo avrebbe allertato le forze dell’ordine confessando di aver ucciso sua sorella.

“Ho ucciso mia sorella”: tragedia a San Paolo Bel Sito (Nola)

Intorno alle ore 15:00, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, l’uomo avrebbe allertato il 112 confessando, con la voce tremante, di aver compiuto un omicidio. “Correte, ho ucciso mia sorella. L’ho accoltellata” – avrebbe detto, richiedendo l’intervento immediato dei militari e del 118.

Un dramma avvenuto al quinto piano di Palazzo Cassese, a San Paolo Bel Sito, dove a seguito della segnalazione si sono recati i carabinieri della compagnia di Nola. Giunti sul posto si sono precipitati verso l’appartamento indicato, trovando la porta spalancata.

Qui avrebbero individuato il cadavere della vittima, riverso a terra, immobile. Per la donna, già priva di vita, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il fratello sarebbe rimasto in casa, consegnandosi ai carabinieri senza scappare nè opporre resistenza.

L’uomo dovrà ora sottoporsi all’interrogatorio di rito che servirà agli inquirenti per ricostruire la dinamica della vicenda. Al momento non vi è alcuna ipotesi sul movente dell’omicidio. Saranno le indagini a definire con chiarezza i contorni di questa triste vicenda.