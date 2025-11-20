Sparatoria a Napoli, colpito un ragazzo di 17 anni: il proiettile esploso dall’auto

Una sparatoria si sarebbe verificata a Napoli, in via delle Dolomiti, causando il ferimento di un ragazzo di 17 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale Cto.

Stando a quanto emerso, il giovane si trovava nei pressi del Rione Berlingieri quando, improvvisamente, sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. Il proiettile avrebbe raggiunto la vittima alla gamba, causandogli una grave ferita.

Il 17enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Cto di Napoli ma, per fortuna, pare non sia in pericolo di vita. I sanitari avrebbero soccorso prontamente il paziente procedendo all’estrazione di una ogiva dall’arto interessato.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato San Carlo che stanno indagando sulla vicenda. A detta del giovane il colpo sarebbe partito da un’auto ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Intanto proseguono le ricerche per risalire alla vettura e, di conseguenza, alla persona che avrebbe premuto il grilletto.