Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Sparatoria a Napoli, colpito un ragazzo di 17 anni: il proiettile esploso dall’auto

Nov 20, 2025 - Veronica Ronza

L'ospedale CTO di Napoli

Una sparatoria si sarebbe verificata a Napoli, in via delle Dolomiti, causando il ferimento di un ragazzo di 17 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale Cto.

Sparatoria a Napoli: ferito un ragazzo di 17 anni

Stando a quanto emerso, il giovane si trovava nei pressi del Rione Berlingieri quando, improvvisamente, sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. Il proiettile avrebbe raggiunto la vittima alla gamba, causandogli una grave ferita.

Il 17enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Cto di Napoli ma, per fortuna, pare non sia in pericolo di vita. I sanitari avrebbero soccorso prontamente il paziente procedendo all’estrazione di una ogiva dall’arto interessato.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato San Carlo che stanno indagando sulla vicenda. A detta del giovane il colpo sarebbe partito da un’auto ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Intanto proseguono le ricerche per risalire alla vettura e, di conseguenza, alla persona che avrebbe premuto il grilletto.

Tag
sparatoria
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre