“Devo fare un intervento”, Peppe Di Napoli in ospedale: cosa ha avuto e come sta adesso

Sospiro di sollievo per Peppe Di Napoli, il celebre pescivendolo napoletano star dei social, nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che si è sottoposto ad un intervento in ospedale. Subito dopo, ha voluto tranquillizzare i suoi followers fornendo ulteriori dettagli e annunciando la buona riuscita dell’operazione.

Peppe Di Napoli in ospedale per un intervento: cosa è successo

“Ragazzi buongiorno a tutti. Devo fare un piccolo interventino, voglio gli auguri da tutti quanti voi. Quando faccio qualcosa lo faccio sapere sempre a tutti voi, e sapete perché? Per ogni cosa che faccio automaticamente le preghiere arrivano. Un bacio a tutti quanti voi, voglio tante preghiere per me” – aveva annunciato Di Napoli in un video registrato direttamente dall’ospedale, probabilmente a pochi minuti dall’inizio dell’intervento.

Il noto pescivendolo non aveva fornito alcun dettaglio sulla natura dell’operazione, suscitando reazioni preoccupate. In un successivo video, però, si è già mostrato sul posto di lavoro, in ottime condizioni di salute, ed ha colto l’occasione per spiegare l’accaduto.

“Prima di iniziare ad urlare e a fare i prezzi, stamattina voglio ringraziare tutti quanti voi per il sostegno e i tanti commenti. L’intervento è riuscito bene, era un piccolo interventino. Era per una cosa del diabete che mi è uscita. Il diabete tanto forte mi ha fatto uscire questa cosa qua ma l’intervento è riuscito bene. Grazie sempre al dottor De Vita” – ha spiegato Di Napoli.

Soltanto lo scorso aprile, il celebre pescivendolo aveva fatto gioire l’intera città, annunciando di essere guarito dal tumore che aveva scoperto la precedente estate. Si trattava di un linfoma, un particolare tipo di tumore del sangue trattato con un delicato intervento e alcuni cicli di chemioterapia.