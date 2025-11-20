“Stavolta me l’ha uccisa”: lo strazio della mamma di Noemi, uccisa a 23 anni dal fratello

Avrebbe appreso la tragica notizia in videochiamata la mamma di Noemi Riccardi, la ragazza di 23 anni uccisa dal fratello in casa a San Paolo Bel Sito (Nola). Sarebbe stato proprio il figlio, dopo aver compiuto l’omicidio, a contattare la madre.

Accoltellata dal fratello, la mamma di Noemi: “Me l’ha uccisa”

“Questa volta me l’ha uccisa” – avrebbe detto la donna ad una collega, come rende noto Il Mattino. In quel momento, infatti, si trovava a lavoro e i due ragazzi erano da soli in casa. Si sarebbe poi precipitata all’interno dell’abitazione, ritrovando carabinieri e sanitari, ma la giovane Noemi giaceva ormai priva di vita sul pavimento.

Ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stato proprio il suo carnefice, il fratello Vincenzo, che avrebbe sin da subito confessato: “Ho ucciso mia sorella, l’ho accoltellata”. Subito dopo avrebbe mostrato il cadavere della giovane alla madre, in videochiamata.

Orfani di padre, pare che i due fratelli litigassero spesso e non di rado Noemi sarebbe stata picchiata dal fratello. Inoltre, entrambi avrebbero manifestato alcuni problemi psicologici. In particolare, Vincenzo era stato preso in carico dal centro di salute mentale mentre Noemi avrebbe rifiutato il consulto. Probabilmente, la situazione sarebbe degenerata dopo l’ennesima discussione.

Diversi i vicini che in più occasioni avrebbero sentito delle urla provenire dall’appartamento, parlando di accese e ripetute discussioni tra fratelli. Probabilmente la situazione sarebbe degenerata dopo l’ennesima discussione: Vincenzo avrebbe dichiarato di aver agito in preda ad un “raptus di follia”.

Subito dopo, nel corso dell’interrogatorio, oltre a confermare di essere l’autore del folle gesto, avrebbe espresso la sua sofferenza dicendo: “Ero esasperato, non ce la facevo più”.