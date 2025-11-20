Arriva il gelo dal Circolo Polare, freddo precoce e crollo temperature: sembrerà gennaio

Sarà inverno in anticipo su gran parte dell’Italia: stando alle previsioni meteo è in arrivo un’ondata di freddo precoce che provocherà un drastico crollo delle temperature, proiettando l’intero paese in uno scenario invernale.

Meteo, inverno in anticipo: arriva il freddo precoce

Secondo le stime de Il Meteo, la massa di aria fredda in arrivo si legherà ad un blocco di aria gelida in discesa dal Circolo Polare Artico che ribalterà letteralmente la configurazione atmosferica, facendo il suo ingresso nel Mediterraneo.

Un cambio di rotta che farà sentire i suoi effetti a partire da venerdì 21 novembre e per tutto il weekend. Il vero protagonista del fine settimana sarà, dunque, il freddo, accompagnato da temporali e raffiche di vento che colpiranno anche la Campania. La Protezione Civile regionale ha, infatti, diramato un avviso di allerta meteo che, dal pomeriggio di oggi, si estenderà alla giornata di domani.

Le temperature subiranno un vero e proprio crollo un po’ ovunque, passando da un clima mite, e quasi anomalo per il mese di novembre, a valori simili a quelli di dicembre e addirittura di gennaio. Al Nord le massime non supereranno i 4/5 gradi, al Centro oscilleranno tra i 7 e gli 8 gradi mentre al Sud i termometri scenderanno sui 5/7 gradi.