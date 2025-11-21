È morto Spencer Lofranco, il celebre attore aveva 33 anni: film con Travolta e Angelina Jolie

Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento Spencer Lofranco, l’attore canadese divenuto celebre soprattutto per i film Jamesy Boy e Gotti, morto a soli 33 anni.

Morto Spencer Lofranco: l’attore aveva 33 anni

Ad annunciarne la scomparsa, lo scorso martedì sui social, è stato il fratello Santino, ricordandolo come “una leggenda che ha cambiato la vita delle persone”. Al momento non sono state rese note le cause del decesso ma sul caso sta indagando la Columbia Britannica, in Canada.

Spencer Lofranco, nonostante la sua giovane età, aveva una carriera già avviata, che lo aveva visto lavorare al fianco di alcuni dei più grandi nomi del cinema internazionale. Nato a Toronto nell’ottobre 1992, era figlio di un avvocato e di una ballerina di opera. Frequentò la Robert Land Academy e visse poi a Los Angeles.

Tra i più grandi successi, che lo hanno fatto conoscere al pubblico, c’è Jamesy Boy, il film sulla vita di un tormentato adolescente, ma anche At Middleton e Unbroken, il film diretto da Angelina Jolie sulla vita di Louis Zamperini. Tra i più recenti spicca Gotti, il film sul boss mafioso americano che aveva consentito a Lofranco di condividere il set con John Travolta e Kelly Preston.