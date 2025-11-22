Napoli, colpito da un proiettile in fronte mentre era in auto: Marco Pio è morto a 19 anni

Tragedia nella notte a Napoli, in zona Arenaccia, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato colpito da un proiettile alla fronte.

Sparatoria a Napoli: è morto un ragazzo di 19 anni

Si chiamava Marco Pio Salomone la vittima della sparatoria avvenuta in via Generale Francesco Pinto. Il, stando a quanto rende noto l’Ansa, giovane si trovava in auto con i suoi amici quando sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa.

Gli amici del giovane, agli agenti della Squadra Mobile, hanno riferito di non essersi accorti di nulla: avrebbero avvertito un boato per poi notare, voltandosi, la ferita sulla fronte di Marco Pio che, intanto, si sarebbe accasciato privo di sensi.

Di qui la corsa presso l’ospedale Cto di Napoli dove, poco dopo, il 19enne sarebbe deceduto. Secondo quanto accertato dai sanitari, il proiettile sarebbe entrato e uscito dalla fronte del ragazzo, provocando una fatale lesione che non gli avrebbe lasciato scampo.

Intanto sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini che chiariranno con esattezza la dinamica della vicenda. Al momento sarebbe emerso il coinvolgimento del giovane in un giro di droga.