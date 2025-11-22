Gli acrobati si scontrano durante lo show al Circo: 26enne morto davanti ai bimbi nel Napoletano

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri nel corso dello spettacolo del circo itinerante Royal Imperial, a Sant’Anastasia (Napoli), dove durante un numero acrobatico in moto ha perso la vita uno stuntman di 26 anni.

Tragedia al Circo di Sant’Anastasia: morto stuntman di 26 anni

Stando a quanto emerso, il dramma si sarebbe consumato nel corso di una performance che prevedeva il coinvolgimento di 3 persone che, a bordo delle proprie moto, avrebbero dovuto effettuare scenografiche acrobazie all’interno di una grande sfera d’acciaio.

Pare che uno di loro, un 26enne cileno, improvvisamente, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto al centro della struttura. I suoi colleghi avrebbero cercato di rallentare per evitare di travolgerlo ma si sarebbero ugualmente scontrati, investendosi tra loro: si tratta di un 43enne messicano, ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli, e di un 26enne di origini colombiane che, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Una scena raccapricciante che ha scatenato il panico tra il pubblico e, soprattutto, tra i tanti bambini accorsi in platea per assistere allo spettacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini che ricostruiranno con chiarezza l’intera dinamica dell’incidente.

Intanto, sui social, alcuni spettatori hanno condiviso immagini e video di quel tragico momento. Filmati acquisiti dalle forze dell’ordine per far luce sull’accaduto.