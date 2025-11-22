Ondata gelo, Napoli regala uno spettacolo unico al mondo: è tornata la neve sul Vesuvio

Con l’arrivo della prima ondata di freddo, Napoli torna a regalare uno spettacolo unico al mondo: da questa mattina, un velo di neve ricopre la cima del Vesuvio e la vista del “gigante buono” imbiancato continua a sorprendere cittadini e turisti.

Meraviglia a Napoli: è tornata la neve sul Vesuvio

Dopo una settimana trascorsa all’insegna del maltempo, questa mattina i napoletani si sono svegliati ammirando la meraviglia del Vesuvio innevato. La coltre bianca apparsa fin dalle prime ore del mattino sul maestoso vulcano rende il panorama partenopeo ancor più suggestivo, anche sotto la pioggia che in queste ultime ore continua a colpire l’intera città.

Uno scenario che ben si lega all’allerta per avverse condizioni meteorologiche diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania e prorogata almeno fino alla giornata di domani, domenica 23 novembre. Proseguirà, dunque, la fase di maltempo che sta interessando il territorio, scatenando temporali anche molto intensi.

Vero protagonista di questa ultima decade di novembre sarà, però, il freddo. I meteorologi avevano già preannunciato l’arrivo di un’ondata di gelo che avrebbe provocato un drastico crollo termico. Le temperature subiranno un vero e proprio crollo un po’ ovunque, passando da un clima mite, e quasi anomalo per il mese di novembre, a valori simili a quelli di dicembre e addirittura di gennaio. Al Nord le massime non supereranno i 4/5 gradi, al Centro oscilleranno tra i 7 e gli 8 gradi mentre al Sud i termometri scenderanno sui 5/7 gradi.