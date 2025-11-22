Christìan Quezada Vasquez, 26 anni, artista e stuntman, ha tragicamente perso la vita durante l’esecuzione del numero acrobatico più rischioso del circo, il “Globo della morte”, allestito dall’Imperial Royal Circus in sosta nel comune di Sant’Anastasia, nel Napoletano.

L’esibizione prevedeva tre motociclisti impegnati a sfrecciare simultaneamente all’interno di una sfera metallica.

Insieme a Vasquez si trovavano altri due performer: il 43enne messicano Yovani Fernando Gutierrez Gabello, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove ora è fuori pericolo, e un giovane colombiano di 26 anni, rimasto solo leggermente contuso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Procura di Nola, che procede con l’assistenza dei carabinieri della stazione locale, guidati dal maresciallo Sabatino Russo, e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. In seguito alla tragedia, tutti gli spettacoli circensi sono stati sospesi.