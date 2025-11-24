Tragedia nel Napoletano, trovata morta in strada: Barbara aveva 45 anni, lascia 2 figlie

Si chiamava Barbara Terracciano ed aveva 45 anni la donna trovata morta sulla pista ciclabile di Pomigliano, nel Napoletano. Un decesso avvolto ancora nel mistero che ha sconvolto l’intera comunità.

Trovata morta a Pomigliano: Barbara aveva 45 anni

Stando a quanto emerso, il cadavere della donna si trovava riverso sull’asfalto, con accanto una pistola. Il decesso sarebbe sopraggiunto proprio per un colpo d’arma da fuoco che avrebbe fracassato il capo della 45enne.

Il ritrovamento è avvenuto proprio sulla frequentatissima pista ciclabile di Pomigliano, nei pressi della vecchia stazione della circumvesuviana. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Sul luogo dove si è consumato il dramma è arrivata anche la madre della vittima. La pistola ritrovata sull’asfalto pare non appartenesse alla donna. Al momento, per gli inquirenti nessuna pista è esclusa, nemmeno quella di un possibile suicidio.

Barbara lascia due figlie di 20 e 19 anni. Era separata da tempo dal papà delle sue ragazze e frequentava un altro uomo. Intanto proseguono le indagini che forniranno ulteriori chiarimenti in merito al giallo che ha sconvolto la cittadina.