Rita De Crescenzo alle urne ma non la fanno votare: perché è stata cancellata dagli elenchi

Caos al seggio della scuola Palizzi, nella zona del cosiddetto pallonetto di Santa Lucia, a Napoli, dove è stato impedito alla tiktoker Rita De Crescenzo di esprimere il suo voto in occasione delle elezioni regionali 2025.

Elezioni, Rita De Crescenzo non può votare: cosa è successo

L’influencer di Tik Tok si sarebbe recata alle urne per esprimere il proprio voto ma, stando a quanto comunicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sarebbe risultata cancellata dagli elenchi, risultando impossibilitata a procedere.

Questo accade quando i cittadini non comunicano i cambi di residenza al Comune, per questa ragione la donna non ha potuto votare ed è in quel momento che è esploso il caos. Lei stessa ha postato un video dichiarando che ben presto avrebbe fornito tutte le spiegazioni del caso.

“È ridicolo che dopo settimane di campagna elettorale a sostegno del consigliere uscente Di Fenza, scopriamo che la De Crescenzo non può nemmeno esprimere il proprio voto. Questo perché risulta cancellata dagli elenchi, ovvero si è resa irreperibile” – ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma. Mi auguro che la magistratura indaghi anche su quest’ultima, sconcertante, vicenda” – ha concluso.