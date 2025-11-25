Premio “Fratelli De Filippo” 2025: un omaggio alla poesia e alla cultura napoletana a Torre del Greco

Il Premio Fratelli De Filippo 2025 torna a Torre del Greco con un nuovo appuntamento dedicato alla poesia.

La cerimonia di premiazione si terrà il 28 novembre alle 16.30 presso l’Auditorium di Palazzo Vallelonga, sede della BCP e vedrà la partecipazione di poeti, scrittori e musicisti in un pomeriggio interamente dedicato alla cultura.

L’evento, organizzato da Salvatore De Chiara, vedrà anche i saluti istituzionali del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella.

Quest’anno il concorso ha registrato un record di adesioni, con oltre 300 poesie pervenute e una significativa partecipazione internazionale.

Premio Fratelli De Filippo: progetto nato nel 1985 per custodire l’eredità della famiglia cardine del teatro napoletano

Il Premio Fratelli De Filippo “nasce nel 1985, quando noi eravamo ancora ragazzi“, racconta Salvatore De Chiara, organizzatore. L’idea alla base del premio affonda le radici nella storia della celebre famiglia teatrale.

De Chiara ricorda come, dopo la morte di Eduardo, nacque in loro il desiderio di “riunire simbolicamente, post-mortem, i tre fratelli De Filippo“. Riflette poi sul ruolo di Titina, “da sempre il vero collante della famiglia“.

“Dopo la sua scomparsa”, ricorda, “i fratelli si erano allontanati per dei vecchi screzi, senza avere mai più l’occasione di riconciliarsi“.

“Con questo premio – sottolinea – abbiamo voluto compiere idealmente quel gesto di riconciliazione, dedicandolo a tutti e tre“. Se Eduardo è spesso al centro dell’attenzione, De Chiara tiene a precisare quanto sia fondamentale ricordare anche gli altri due fratelli: “Titina e Peppino hanno avuto un ruolo determinante nella cultura universale, contribuendo a rendere Napoli amata e conosciuta in tutto il mondo“.

Il Premio De Filippo a Torre del Greco: tutti gli appuntamenti del 28 novembre

Dopo il successo della cerimonia del 4 ottobre, dedicata ad attori e attrici, il premio torna con un nuovo appuntamento: il 28 novembre presso l’Auditorium di Palazzo Vallelonga a Torre del Greco, si terrà la serata dedicata alla sezione Poesia.

Quest’anno il concorso ha raccolto oltre 300 composizioni, con una partecipazione internazionale che ha portato all’assegnazione di tre premi nella sezione esteri. In accordo con la giuria sono stati inoltre istituiti due riconoscimenti per giovani poeti, una scelta “per incentivare e sostenere le nuove generazioni“, osserva De Chiara.

“A questo si aggiungono otto premi speciali dedicati alla memoria di mia moglie Grazia Raia e di mia nipote Cristina, oltre ai riconoscimenti in ricordo di Luca, Titina e Luigi De Filippo“.

Giovani autori celebrano la cultura napoletana attraverso memoria e tradizioni

Nel corso del pomeriggio sarà presentata anche la ristampa del libro di Peppino De Filippo “Una famiglia difficile“, alla presenza dell’editore Marotta.

Spazio alla lingua napoletana con premi dedicati a giovani autori che hanno scelto di scrivere nel dialetto della loro terra: “Vogliamo sottolineare l’importanza di studiare e preservare le radici e tradizioni della nostra lingua – continua l’organizzatore – La grande partecipazione dei giovani ci rende davvero felici“, afferma De Chiara, apprezzando il rinnovato interesse verso la cultura partenopea.