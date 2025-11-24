Si rifiuta di dargli il telefono, ragazzini lo massacrano di pugni e calci: 13enne in ospedale

Ancora un episodio di violenza giovanile si è verificato a Volla, nel Napoletano, dove un ragazzo di 13 anni è finito in ospedale per essersi opposto ad un tentativo di rapina. Un branco di minorenni avrebbe inveito contro la vittima che, a causa dello scontro, ha riportato alcune ferite.

Tentata rapina a Volla: ragazzo di 13 anni in ospedale

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, il 13enne si trovava in via San Giorgio, poco distante dal cimitero comunale, quando un suo coetaneo si sarebbe avvicinato per impossessarsi del suo smartphone.

Il 13enne si sarebbe opposto, rifiutandosi di cedere il cellulare, ma proprio a quel punto sarebbe stato raggiunto da altri ragazzini che avrebbero dato il via ad una violenta aggressione, massacrandolo con calci e pugni per poi lasciarlo a terra e darsi alla fuga.

La vittima è stata trasportata d’urgenza presso l’Ospedale Santobono di Napoli dove è stato ricoverato in attesa di una serie di esami. Presenterebbe diverse escoriazioni alla testa e al viso ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Intanto, sul posto sono giunti i carabinieri di Volla per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini per ricostruire con esattezza l’intera dinamica della vicenda e risalirne ai responsabili.