“Se mi lasci, ti ammazzo”, Jessica accoltellata dall’ex e viva per miracolo: “Mi perseguitava”

Sarebbe viva per miracolo Jessica, la 35enne accoltellata dall’ex compagno a Qualiano (Napoli). L’uomo avrebbe violato gli arresti domiciliari per raggiungerla e tentare di ucciderla in quanto pare non accettasse la fine di quella relazione.

Accoltellata dall’ex a Qualiano, Jessica: “Mi perseguitava”

“Se mi lasci, ti ammazzo” – avrebbe detto il 29enne che lo scorso sabato avrebbe inveito con ben 8 coltellate contro quella giovane donna che diceva di amare. Soltanto l’intervento immediato della figlia di Jessica e dei sanitari del 118 hanno evitato la tragedia: le coltellate inferte, per fortuna, non avrebbero lesionato gli organi vitali, pur causando gravi ferite alla donna.

Due anni di relazione poi l’inferno per Jessica, continuamente perseguitata soltanto per aver messo fine a quella storia. Il 29enne era finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ma, nonostante le segnalazioni della vittima, più volte era riuscito ad avvicinarla.

“Sicuramente non era la prima volta che usciva di casa quindi per me questo bracciale non ha nessuna funzione, non protegge noi donne. Dovrebbe suonare l’attimo dopo che hai messo il piede fuori di casa, altrimenti che senso ha? Non era la prima volta. Una volta mi è entrato in casa mentre dormivo, ci sono tanti episodi“ – ha raccontato Jessica, intervistata dagli inviati di Dentro La Notizia.

“Il braccialetto probabilmente non funzionava o veniva manomesso. Il mio ex marito ha fatto una segnalazione, gli dissi che mi stava perseguitando, lo vedevo. Questa segnalazione è andata un po’ dimenticata, se solo qualcuno mi avesse ascoltato. Proprio quel sabato pomeriggio ero in caserma per firmare la segnalazione” – ha continuato la donna.

“Dicono che il braccialetto si è attivato dopo 5 ore. Ha avuto tutto il tempo necessario per fare quello che doveva fare. Non funziona per niente, anche perchè se avesse funzionato non avrebbe avuto il tempo di arrivare qui da me”.