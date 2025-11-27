Spettacolo nel Napoletano: un grande e luminoso Albero di Natale brilla in mare

Il porto di Baia, a Bacoli, si illumina con l’accensione del suggestivo Albero di Natale, un capolavoro di luci immerso direttamente in mare, pronto ad incantare cittadini, visitatori e turisti durante tutto il periodo festivo.

Bacoli, spettacolo al Porto di Baia: c’è l’Albero di Natale in mare

“È uno spettacolo! Abbiamo illuminato l’Albero di Natale nel porto di Baia. Quanto brilla nel nostro mare. Sullo sfondo, il Castello Aragonese. A due passi dal Parco Archeologico Sommerso di Baia. In un contesto veramente magico. Tra il Tempio di Diana e quello di Venere. Una cartolina, all’ingresso della nostra città” – ha dichiarato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

“Così, dopo l’accensione della Luci d’Artista nella Villa Comunale, sul lago Miseno, Bacoli si arricchisce di un’altra attrazione natalizia molto suggestiva. Voglio ringraziare commercianti ed imprenditori riuniti nell’associazione Impresa Baia che hanno assicurato bellissime luci di Natale tra il porto, la strada, la piazza. Ed in mare. Insieme, siamo davvero fortissimi. Tra pochi giorni, vi annuncerò un’altra grandissima sorpresa. Restate sintonizzati. Bacoli si afferma sempre di più come la città del Natale. Un passo alla volta”.

Intanto, sulla scia delle precedenti edizioni, ha già registrato un boom di accessi il villaggio del Natale allestito presso il Parco Comunale di Bacoli, ad ingresso libero e gratuito per tutti. Quest’anno la villa, con vista sul lago Fusaro, ospiterà installazioni luminose a tema Disney tra Topolino, Pluto, principesse e i personaggi più amati dai bambini.

A partire dall’8 dicembre aprirà, inoltre, un altro spazio natalizio gratuito: si tratta del Villaggio di Babbo Natale che animerà gli spazi di Piazza del Plebiscito, a Napoli, tra la Basilica di San Francesco di Paola e l’ingresso del Palazzo Reale. In città si susseguiranno una serie di eventi, tra concerti e spettacoli sempre fruibili gratuitamente, con la partecipazione di diversi ospiti.