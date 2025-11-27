Arriva il Vortice Polare tra gelo e forti temporali, farà ancora più freddo: da quando

Dopo giorni di maltempo incessante in Campania, stando alle previsioni, dalla prossima settimana la situazione potrebbe addirittura peggiorare con l’arrivo di un Vortice Polare che, oltre a dare il via ad una nuova fase di maltempo, intensificherà anche il freddo.

Meteo, arriva il Vortice Polare: farà ancora più freddo

Secondo le stime de Il Meteo, l’inizio di dicembre, sulla scia dell’ultima decade di novembre, sarà caratterizzato da piogge battenti, venti di burrasca e nevicate. La causa va ricercata nella cosiddetta depressione d’Islanda, un vasto sistema ciclonico alimentato da aria molto fredda di origine polare.

Anche dicembre, dunque, partirà all’insegna del maltempo con un peggioramento che si registrerà già da lunedì 1 dicembre sia al Nord che su buona parte del Centro-Sud. Sarà da mercoledì 3 dicembre, tuttavia, che questo nuovo fronte perturbato in discesa dal Nord Europa farà ingresso nel nostro paese, provocando maggiore instabilità.

L’aria fredda favorirà la formazione di un ciclone che, amplificando i contrasti tra masse d’aria di diversa origine, causerà ulteriori precipitazioni. Ad avere la peggio le Regioni del Nord Est, Centro-Sud (versante tirrenico) e le isole maggiori.

Il quadro meteorologico non dovrebbe migliorare nemmeno sul finire della settimana. Al contrario, da venerdì 5 dicembre potrebbe arrivare un secondo impulso instabile carico di temporali. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.