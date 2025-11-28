“Reintrodurre la leva militare in Italia? Sì, per difendere il paese”: l’annuncio del ministro

In un contesto fatto di tensioni e timori per la sicurezza europea, il ministo della Difesa Guido Crosetto ha annunciato l’intenzione di reintrodurre il servizio di leva militare in Italia.

Leva militare in Italia: l’annuncio del ministro Crosetto

Intervistato dal TG3 a Parigi, dove è giunto per incontrare la ministra francese Catherine Vautrin, Crosetto ha dichiarato di voler presentare una proposta legislativa per ripristinare, come un tempo, il servizio militare, su base volontaria e non obbligatoria, con ulteriori forze armate che entrerebbero in azione in caso di necessità.

“Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e Germania? Se lo deciderà il Parlamento sì. Io penso di proporre, prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole” – ha spiegato il ministro.

“Riproponiamo uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, che prevede una volontarietà: quello tedesco ha un automatismo che scatta, quello francese è totalmente volontario” – ha continuato.

Dunque, al momento si tratta soltanto di una ipotesi, sarà il Parlamento a decidere di approvare o meno il disegno di legge. In ogni caso, qualora l’iter legislativo dovesse andare a buon fine, sarà ripristinato un servizio di leva militare su base volontaria.