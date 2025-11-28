“Sembrava una bomba”, sciame sismico in corso ai Campi Flegrei: 7 terremoti in poche ore

Dalle prime ore della mattinata di oggi, 28 novembre, è in corso uno sciame sismico ai Campi Flegrei, con diverse scosse di terremoto registrate e avvertite dalla cittadinanza, seppur molto lievi.

Sciame sismico oggi ai Campi Flegrei: le scosse di terremoto

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 07:28 (UTC 06:28) del 28/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 7 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (7 localizzati) e una magnitudo massima Md = 1.7 ± 0.3″ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

In particolare, a preoccupare i cittadini è stata la scossa rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 7:28, di magnitudo 1.7. Pur essendo di intensità lieve, come spesso accade ai Campi Flegrei per la superficialità delle scosse, l’evento sismico è stato chiaramente avvertito. I cittadini sarebbero stati allertati soprattutto da un forte boato.

“Sembrava quasi una esplosione più che una scossa, sarà stato per il boato” – ha scritto un utente del gruppo Quelli della Zona Rossa dei Campi Flegrei. Le fa eco un’altra residente che conferma: “Sembrava una bomba per strada, non mi faccio capace che era 1.7“.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale 081/8551891; Protezione Civile 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno” – conclude l’amministrazione comunale.

Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.