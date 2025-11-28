Lacrime nel Napoletano, morta una giovane insegnante: Maria aveva solo 29 anni

Dolore a Sant’Antimo, nel Napoletano, per la scomparsa di Maria Scaraglio, giovane insegnante morta all’età di 29 anni. Un lutto che ha sconvolto l’intera comunità.

Sant’Antimo, dolore per Maria: insegnante morta a 29 anni

Un decesso prematuro che ha gettato nello sconforto i cittadini di Sant’Antimo. Maria, conosciuta soprattutto per il suo lavoro di docente, si è spenta a soli 29 anni, per cause non ancora rese note. Ad annunciarne la dipartita è stato il sindaco Massimo Buonanno.

“Con profonda tristezza desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera comunità di Sant’Antimo, il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa della prof.ssa Maria Scaraglio, docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo Don Milani – Pestalozzi” – si legge nella nota diffusa dal primo cittadino.

“Maria era una giovane insegnante dolce, sensibile, generosa, sempre disponibile verso i suoi alunni e rispettata e amata dai colleghi. La sua presenza nella scuola era un riferimento sicuro: accompagnava i ragazzi con pazienza, cura e dedizione, lasciando un segno autentico in chiunque avesse la fortuna di incontrarla”.

“La comunità scolastica, i suoi studenti e la città tutta si stringono attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore per una perdita ingiusta e difficile da comprendere. Che il ricordo della sua bontà e del suo sorriso possa essere di conforto a chi le ha voluto bene. Riposa in pace, Maria”.

I funerali si terranno sabato 29 novembre, alle ore 10:30, presso il Santuario di Sant’Antimo.