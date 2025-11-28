Massacrata, denudata e costretta a bere davanti alla porta di casa: la violenza a Napoli

Una violenta aggressione è avvenuta a Napoli, in zona Secondigliano, dove una donna sarebbe stata denudata e picchiata sul pianerottolo della sua abitazione, finendo all’ospedale Cardarelli per le lesioni riportate.

Denudata e picchiata fuori casa a Secondigliano: la violenza

La vittima, una 42enne di origini ucraine, sarebbe stata aggredita lo scorso mercoledì, davanti alla porta del suo appartamento. Ad inveire contro di lei un gruppo di malviventi, tutti col volto coperto, che avrebbero sorpreso la donna mentre rientrava in casa.

Secondo gli inquirenti, stando a quanto rende noto Il Mattino, il colpo potrebbe essere legato ad un eventuale tentativo di sottrarre con la forza l’alloggio popolare alla vittima. Al momento, tuttavia, le indagini sono ancora in corso.

Gli aggressori avrebbero massacrato la donna con calci, pugni e fendenti, costringendola ad aprire la porta di casa. Una volta entrati all’interno dell’appartamento, i malviventi avrebbero denudato la vittima per poi colpirla nuovamente, finendo per costingerla a bere una bevanda liquida.

La 42enne sarebbe riuscita a ribellarsi ed urlare, costringendo il gruppo a scappare via. All’arrivo dei soccorsi, la donna è stata trasportata presso l’ospedale Cardarelli con diverse ferite su braccia, addome e dorso. Per fortuna, non è in pericolo di vita. Intanto proseguono le ricerche per risalire ai responsabili dell’aggressione.