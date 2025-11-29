“O mi dai ciò che chiedo o ti mando i miei uomini”: pretende la spesa gratis nel Napoletano

Arrestata una donna di 23 anni a Giugliano in Campania con l’accusa di tentata estorsione: avrebbe preteso del cibo per sé e per i suoi figli arrivando a minacciare il direttore e i dipendenti di un supermercato della zona.

Giugliano, pretende cibo: arrestata donna per estorsione

I carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Pigna a Giugliano in Campania, nell’ambito di una operazione anti-rapina e di un servizio di monitoraggio delle attività commerciali. La gazzella entra nel parcheggio di un supermercato quando nota una donna a bordo di un’auto che discute con il direttore del market. I militari si avvicinano e la donna, con a bordo i propri figli di 11 e 8 anni, tenta di allontanarsi.

I carabinieri fermano la Fiat punto per poi ricostruire la vicenda. Dagli accertamenti emerge che la donna – 23enne residente nel campo Rom di via Carrafiello – avrebbe fermato i diversi dipendenti del supermercato pretendendo generi alimentari. Non un’offerta ma una tassa da pagare che se non fosse stata assolta avrebbe visto l’intervento “degli uomini”.

“O mi dai quello che ti chiedo oppure gli uomini ti distruggeranno la macchina” – avrebbe detto la donna minacciando le vittime. Gli “uomini” avrebbero distrutto le loro auto sapientemente monitorate e individuate dalla 23enne.

Questa storia andava avanti da circa un anno. Un anno in cui, per paura di ritrovarsi l’auto danneggiata, direttore e dipendenti erano costretti ad obbedire alle richieste estorsive della donna. La 23enne è stata arrestata per tentata estorsione e trasferita nel carcere di Secondigliano. I bambini sono stati affidati al padre. I carabinieri hanno attivato i servizi sociali di Giugliano.

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania invitano i cittadini a segnalare ogni genere di reato e, in particolare, a contattare il 112 o a recarsi in qualsiasi caserma della zona qualora siano stati vittime di una vicenda simile.