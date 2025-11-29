Lacrime nel Napoletano per Azzurra: la piccola guerriera è morta a soli 6 anni

Dolore nel Napoletano per la scomparsa di Azzurra, una bambina di soli 6 anni che si è spenta a Marigliano dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia.

Marigliano, addio Azzurra: la bambina è morta a 6 anni

La piccola viveva a Massascusa di Ceraso ma il papà era originario di Marigliano, dove la piccola è deceduta circondata dall’affetto dei suoi cari. Nell’ultimo periodo era stata presa in cura dall’ospedale Santobono di Napoli che, a seguito del tragico epilogo, ha lanciato una raccolta fondi in memoria di Azzurra e dei piccoli pazienti del nosocomio, richiedendo “non fiori, ma azioni concrete”.

Azzurra ha combattuto per tre lunghi anni contro la malattia, trovando assistenza presso diversi ospedali nazionali: dal Gaslini di Genova al Bambin Gesù di Roma fino ad approdare al polo pediatrico partenopeo. La notizia della sua scomparsa ha generato sconforto e commozione nell’intera comunità.

“Con profonda tristezza e nel dolore più grande, ma con la certezza della Resurrezione, la nostra comunità si stringe attorno alla famiglia di Azzurra, la piccola di 6 anni che ci ha lasciati prematuramente. Ricordiamo con affetto la dolcezza con cui Azzurra ha partecipato alla Prima Comunione nella nostra Chiesa Maria Santissima di Pontecitra, il mese scorso, in un momento di gioia e speranza insieme ai suoi genitori, che avevano celebrato il loro matrimonio”– si legge nella nota diffusa dalla Parrocchia Sacro Cuore Marigliano – Pontecitra.

“Preghiamo per la sua anima e per la forza dei genitori in questo momento di immenso dolore. Con tutto il cuore, siamo vicini a loro con la preghiera e l’affetto di tutta la parrocchia. Affidiamo a te , o Vergine di Pontecitra, il dolore immenso dei genitori e di tutta la famiglia: consola il loro cuore spezzato, infondi speranza nella sofferenza e guida i nostri passi di preghiera comunitaria. Sotto il tuo sguardo protettivo, camminiamo uniti nella fede, certi che nulla sfugge alla tua tenerezza di Madre”.